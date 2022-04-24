«Флорида» выиграла 13-й матч подряд, обновив клубный рекорд. Команда идет на 1-м месте в НХЛ

«Флорида» выиграла 13-й матч подряд, обновив клубный рекорд. «Пантерс» добились победы над «Торонто» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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