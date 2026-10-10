Ну какая же удивительная конструкция и невероятная согласованность действий!

Перед вами живой мост из муравьёв-кочевников. Муравьи-кочевники – это не отдельный вид, а собирательное наименование насекомых из двух подсемейств: Ecitoninae, обитающих в Южной и Центральной Америке, и Dorylinae, домом для которых является тропическая Африка.