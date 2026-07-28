Я ушла с собственного юбилея. Без оглядки.

ВераВерная

Последние сказочки все на один мотив - занудный и предсказуемый. От одного автора, это чувствуется. Описание убогой жизни героини вызывает зевоту. "Андрей сидел рядом с отцом и методично ковырял зубочисткой в коренных зубах"))) Это круто, это от души. А молочные зубы у Андрея уже выпали? И таких текстовых украшательств полно. Но главный плюс этой истории для Марины - это то, что она больше не хранит деньги в обувных коробках!