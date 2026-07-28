У нас в финансовом отделе над кулером до сих пор висит потрёпанный плакат по охране труда. Один угол давно отклеился и загнулся книзу, кнопка крепления покрылась ржавчиной, а на белой бумаге расползлось жёлтое пятно от когда-то протекавшей крыши.
Я ушла с собственного юбилея. Без оглядки.
Комментарии
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тимур чагалидзе
Бред, достойный Пулитцеровской премии))) Особенно, когда каблуки по ленолеуму цокают...Писала дура, желающая хайпа. Бумагу марать это на в поле пахать!
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1 м.
ВераВерная
Последние сказочки все на один мотив - занудный и предсказуемый. От одного автора, это чувствуется. Описание убогой жизни героини вызывает зевоту. "Андрей сидел рядом с отцом и методично ковырял зубочисткой в коренных зубах"))) Это круто, это от души. А молочные зубы у Андрея уже выпали? И таких текстовых украшательств полно. Но главный плюс этой истории для Марины - это то, что она больше не хранит деньги в обувных коробках!
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1 м.
Элеонора Коган
Действительно, чушь. Встала и ушла от надоевшего мужа и тунеядца 30-летнего сына.И что дальше? Так и жить у Ирины в поисках работы?
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1 м.
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