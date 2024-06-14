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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» подписал лучшего снайпера плей-офф SHL Инналу (11 шайб в 14 играх) на год. Финн не был задрафтован

Контракт новичка с 26-летним финским нападающим рассчитан на один сезон. Он не был задрафтован клубами НХЛ.

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