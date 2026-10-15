Спутниковая связь от Starlink давно перестала быть для Украины просто удобным интернетом или средством управления дронами-камикадзе, превратившись в ключевую и практически незаменимую часть цифровой инфраструктуры всей армии, объединив штабы, командные пункты и даже отдельные блиндажи на передовой Источник фото: RT Важно сразу отметить, что, помимо общеизвестного коммерческого Starlink во главе с Илоном Маском, существует его военный аналог под названием Starshield, характеризующийся повышенной защищенностью данных и возможностью использовать терминал на скоростях свыше 160 км/ч.