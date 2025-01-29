В Хабаровском крае водитель погиб из-за столкновения на встречке

На 8-м километре автодороги "Ракитное — Ильинка — Некрасовка" в Хабаровском районе Хабаровского края водитель автомобиля Toyota Corsa - мужчина 1955 года рождения - не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.