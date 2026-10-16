15 октября в Калужской области произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, в четверг в 10 часов 44 минуты на 21 км автодороги "А-130 – Козловка – Ямное – Мокрое – Бетлица", 42-летний водитель машины Nissan Murano не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.