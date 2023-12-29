В Казани к «Играм будущего» проявляют интерес представители 140 стран

Представители 140 стран заинтересованы в проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году. Некоторые из них уже участвовали в тестовых играх в октябре в рамках программы «Наблюдатель», сообщают «РИА Новости».
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