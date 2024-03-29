Последняя радость. В Карелии вепсы встали на защиту «места силы»

«Яньгубу не отдадим». Что рентабельно для бизнеса, то губительно для местных жителей Текст, фото: Антонина Кябелева 28 марта в Шокшинском доме культуры, расположенном в поселке Кварцитный, состоялись публичные слушания по поводу строительства дороги и причала на западном берегу Заячьей Губы ….
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