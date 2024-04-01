Дипломатические и консульские представительства Румынии выдают краткосрочные шенгенские визы

Дипломатические и консульские представительства Румынии с воскресенья 31 марта выдают единые краткосрочные визы - шенгенские визы, которые позволяют гражданам третьих стран напрямую и без дополнительных формальностей путешествовать из Румынии в другие страны Шенгенского соглашения с туристическими или деловыми целями, сообщает Agerpres.