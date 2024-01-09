Умер легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр

Футболист "Баварии", придумавший амплуа свободного защитника (либеро), не стало в возрасте 78 лет.Чемпион мира и как игрок, и как тренер, двукратный обладатель "Золотого мяча", один из лучших защитников в истории мирового футбола, скончался на 79-м году жизни.