Праймер для губ: что это такое?

Праймер в макияже — это основа, которая может использоваться под разную косметику. Поскольку участки нашего лица отличаются свойствами кожи и степенью ее жирности/сухости, под тональные средства, тени и губные помады используются разные основы.
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