Российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье, занимался корректировкой действий солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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