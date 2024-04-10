Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Главное за неделю Все, что у нас сейчас происходит, можно назвать великим исправлением. Оно идет по всем фронтам – где-то лучше, где-то хуже, где-то буксует и натыкается на сопротивление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Шентябин
Мне &quot;нравятся&quot; появляющиеся, как после дождя, &quot;эксперты&quot; разного уровня и принадлежности! А где вы сволочи были до того, как случилась беда?!! Знали и молчали, чтобы потом на чужом горе сделать себе имя, поднять свой рейтинг, заработать на публикациях в сети. Считаю необходимым прокурорам, ФСБ, СК обратить внимание на таких &quot;экспертов&quot; и на тех, кто их &quot;мнения&quot; распространяет! Надо очищаться от всякой сволоты!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх