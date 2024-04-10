Главное за неделю Все, что у нас сейчас происходит, можно назвать великим исправлением. Оно идет по всем фронтам – где-то лучше, где-то хуже, где-то буксует и натыкается на сопротивление.
Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске
Комментарии
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Александр Шентябин
Мне "нравятся" появляющиеся, как после дождя, "эксперты" разного уровня и принадлежности! А где вы сволочи были до того, как случилась беда?!! Знали и молчали, чтобы потом на чужом горе сделать себе имя, поднять свой рейтинг, заработать на публикациях в сети. Считаю необходимым прокурорам, ФСБ, СК обратить внимание на таких "экспертов" и на тех, кто их "мнения" распространяет! Надо очищаться от всякой сволоты!!!
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