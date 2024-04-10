Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Александр Шентябин

Мне "нравятся" появляющиеся, как после дождя, "эксперты" разного уровня и принадлежности! А где вы сволочи были до того, как случилась беда?!! Знали и молчали, чтобы потом на чужом горе сделать себе имя, поднять свой рейтинг, заработать на публикациях в сети. Считаю необходимым прокурорам, ФСБ, СК обратить внимание на таких "экспертов" и на тех, кто их "мнения" распространяет! Надо очищаться от всякой сволоты!!!