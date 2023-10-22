Фартовое катание: как Ветлугин и Петросян выиграли Гран-при в Омске

Турнир «Сердце Сибири» оказался гораздо ярче на события, чем уфимский неделю назад. Были и сенсации, и громкие слова, и полные трибуны, и вежливый персонал, обеспечивавший плакатами и игрушками, — таким и должен выглядеть турнир по фигурному катанию, который может собирать аудиторию и стать интересным даже в отсутствие доступа во внешний мир.