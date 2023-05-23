Не доброе лето: юристы рассказали, какие нововведения и штрафы ждут россиян с 1 июня 2023 года Ирэн ОрлонскаяПриближается лето-2023, а вместе с ним и новшества, которые заработают в Российской Федерации с 1 июня.
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