ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Киркоров сбежал из Болгарии за час до «ЧС»: тайна продажи 14 «королевских» квартир

Киркоров сбежал из Болгарии за час до «ЧС»: тайна продажи 14 «королевских» квартир

У многих из нас есть хобби. Кто-то коллекционирует марки, кто-то разводит кактусы, а Филипп Киркоров, как выяснилось, долгие годы коллекционировал квадратные метры на болгарском побережье.

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