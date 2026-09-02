Киркоров сбежал из Болгарии за час до «ЧС»: тайна продажи 14 «королевских» квартир

У многих из нас есть хобби. Кто-то коллекционирует марки, кто-то разводит кактусы, а Филипп Киркоров, как выяснилось, долгие годы коллекционировал квадратные метры на болгарском побережье.
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