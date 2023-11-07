Если не убирать комнату в течение года, в ней накопится порядка десяти килограммов пыли. К счастью, сейчас есть уникальное устройство — пылесос, с появлением которого уборка стала занимать гораздо меньше времени.
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