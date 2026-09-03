В Непале после наводнения необходимо восстановить около 20 тысяч домов, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий стихийных бедствий.
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