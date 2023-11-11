Подросток проломил череп школьнику во время уличной драки в Санкт-Петербурге

В Петербурге подростку проломили череп во время драки на улице. Об этом в субботу, 11 ноября, проинформировала пресс-служба регионального МВД, Согласно предварительным данным, конфликт между 16-летними школьниками произошел вечером накануне во дворе на проспекте Непокоренных.