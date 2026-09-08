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Новая стоматологическая капа может дополнительно защищать зубы от бактерий

Новая стоматологическая капа может дополнительно защищать зубы от бактерий

Учёные Новосибирского государственного университета разработали антибактериальную добавку для стоматологических кап, которая должна препятствовать росту бактерий и образованию биоплёнки на зубах.

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