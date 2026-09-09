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Царьград

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Суд обязал 2ГИС удалить отзыв о клопах из карточки гостиницы

Суд обязал 2ГИС удалить отзыв о клопах из карточки гостиницы

Суд рассмотрел иск о защите деловой репутации, поданный владельцем гостиницы к сервису 2ГИС и пользователю, оставившему негативный комментарий.

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