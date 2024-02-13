Шефа Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, и он готов вернуться к своим обязанностям. Соответствующая информация следует из заявления пресс-службы Пентагона, опубликованного 13 февраля на сайте ведомства.
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