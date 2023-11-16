Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как создать фактуру на штукатурке своими руками, из подручных средств

Как создать фактуру на штукатурке своими руками, из подручных средств

Отделка стен декоративной штукатуркой — модное направление в дизайне интерьеров. Многообразие штукатурных составов и техник нанесения позволяют создать уникальный дизайн, имитирующий различные фактуры: гладкое мраморное или шелковое покрытие, барельефы типа «короед», «шуба», »карта мира» и даже целые живописные панно.

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