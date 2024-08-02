Парламент Санду не сможет отнять у гагаузов статус автономии — экс-судья

Действующая власть Молдавии не сможет лишить Гагаузию статуса автономии, потому что он прописан в Конституции, заявил экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере 2 августа в эфире «De Facto с Людмилой Бельченковой» телеканала GRT.
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