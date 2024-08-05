Гулевич: после удаления фейкового приложения банка следует заблокировать счета

Перед загрузкой рекомендуется оценить логотип и название программы Фейковое приложение банка может представлять собой особую опасность, так как через него мошенники могут быстро украсть ваши денежные средства.
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