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Назвали топ-10 автомобилей, которые идеально подходят для снежной и морозной зимы

Назвали топ-10 автомобилей, которые идеально подходят для снежной и морозной зимы

В идеальной зимней машине должно быть несколько ключевых особенностей, которые делают ее эксплуатацию максимально комфортной: бензиновый двигатель (он максимально беспроблемно переносит морозы); постоянный полный привод (обеспечивает максимальную устойчивость на дороге); ABS, ESP (на сегодняшний день практически все, даже самые простые авто имеют эти системы); теплоизолированный салон (грамотная теплошумоизоляция и прокладки на дверях, способны решить эту […] Сообщение Назвали топ-10 автомобилей, которые идеально подходят для снежной и морозной зимы появились сначала на Твоя МАШИНА.

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