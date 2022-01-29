В идеальной зимней машине должно быть несколько ключевых особенностей, которые делают ее эксплуатацию максимально комфортной: бензиновый двигатель (он максимально беспроблемно переносит морозы); постоянный полный привод (обеспечивает максимальную устойчивость на дороге); ABS, ESP (на сегодняшний день практически все, даже самые простые авто имеют эти системы); теплоизолированный салон (грамотная теплошумоизоляция и прокладки на дверях, способны решить эту […] Сообщение Назвали топ-10 автомобилей, которые идеально подходят для снежной и морозной зимы появились сначала на Твоя МАШИНА.