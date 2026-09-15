🦙 На ферме в Севастополе проверили и вакцинировали от заболеваний экзотических животных Сотрудники городской ветслужбы провели противоэпизоотическую обработку животных.
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