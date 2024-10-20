Масштабный форум отцов прошел в Новосибирской области

В Новосибирской области накануне учрежденного Указом президента РФ праздника «День отца», который отмечают в третье воскресенье октября, наградили победителей регионального конкурса «Отец года», а также вручили медали «Отец солдата».
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