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Масштабный форум отцов прошел в Новосибирской области

Масштабный форум отцов прошел в Новосибирской области

В Новосибирской области накануне учрежденного Указом президента РФ праздника «День отца», который отмечают в третье воскресенье октября, наградили победителей регионального конкурса «Отец года», а также вручили медали «Отец солдата».

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