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Украина: Лучше жить в тюрьме, чем погибнуть на свободе?

Украина: Лучше жить в тюрьме, чем погибнуть на свободе?

Позволяет ли украинцам получение срока за уклонение от призыва спастись от «могилизации» Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Андрей Дмитриев   Лариса Шеслер Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации.

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