Минск: «Необходимо начать использовать ОБСЕ в соответствии с теми задачами, для которых она и создавалась»

Практически в то же время, когда на завершающемся в Анкаре саммите НАТО его участники выдумывали новые способы продолжения кровопролитной войны на Украине и попутно выясняли отношения между собой, в Гааге на 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ представитель Республики Беларусь выступил за снижение напряжённости и возвращение к профессиональному диалогу по вопросам безопасности.
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