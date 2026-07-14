Ливанов: как и почему в списке 33-лучших на позиции «правый нападающий» игрок «Зенита» выше футболиста ЦСКА Кругового?

В рейтинге 33-лучших игроков прошлого сезона от РФС, утверждённом 10 июля на заседании бюро Союза, на позиции «правый нападающий» игрока «Зенита» Луиса Энрике поставили выше футболиста ЦСКА Данилы Кругового.
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