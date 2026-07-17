«Лига Ставок» о «Медиа Баскете»: «На российском рынке не было аналогов. Зрители привыкли к классическим спортивным турнирам, а мы предложили новый формат»

В «Лиге Ставок» рассказали, как запускался проект «Медиа Баскет». «На старте все задачи были тесно переплетены и связаны между собой – собрать зрителей, удержать их внимание, объяснить новый формат и завоевать доверие.
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