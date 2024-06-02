Глава Минобороны Дун Цзюнь: Китай против создания эксклюзивных военных союзов

Пекин против создания эксклюзивных военных союзов. Об этом заявил на международном форуме «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре руководитель министерства обороны КНР Дун Цзюнь, информирует Центральное телевидение Китая.
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