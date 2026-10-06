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Величкин о Разине: «Решение принял Рашников, скорее всего, а он никогда не принимает неверных решений. Андрею надо было держать себя в руках, скандала в команде быть не должно»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин понимает решение клуба отстранить от работы главного тренера Андрея Разина .

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