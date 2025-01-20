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ФСБ сообщила о перехвате более 100 украинских дронов над Донецком и Макеевкой

ФСБ сообщила о перехвате более 100 украинских дронов над Донецком и Макеевкой

Над Донецком и Макеевкой система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю обнаружила и перехватила 137 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

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