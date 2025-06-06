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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Шумомеры избыточны". Эксперт прокомментировал борьбу депутатов с дорожным "рычанием"

"Шумомеры избыточны". Эксперт прокомментировал борьбу депутатов с дорожным "рычанием"

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что действующих норм вполне достаточно для успокоения "возмутителей автомобильной тишины" Предложенный на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании на дорогах "шумомеров" для борьбы с автомобилями повышенной громкости является избыточным, поскольку действующих норм регулирования вполне достаточно, отметил в беседе с amic.

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