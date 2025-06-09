В Госдуме анонсировали новый законопроект по миграционной политике

Госдума готовится рассмотреть новый законопроект о миграционном учёте детей иностранных граждан. Согласно инициативе, школы будут обязаны передавать в МВД данные о зачислении ребёнка-мигранта, результаты его тестирования по русскому языку и информацию о родителях.