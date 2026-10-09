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Ушаков: Путин рассказал Трампу об ответных мерах на террористические атаки Киева

Ушаков: Путин рассказал Трампу об ответных мерах на террористические атаки Киева

Президент России Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре 9 октября о принимаемых мерах в ответ на террористические атаки Киева.

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