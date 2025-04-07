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Невролог Чудинская рассказала, как улучшить работу мозга

Невролог Чудинская рассказала, как улучшить работу мозга

Невролог Галина Чудинская рассказала, как сохранить ясность ума и хорошую память на долгие годы. Опытный эксперт обратила особое внимание на то, что мозг можно развивать в любом возрасте – благодаря нейропластичности он способен образовывать новые связи.

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