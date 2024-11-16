Орбан поддержал Ле Пен и сравнил ее дело с преследованием Трампа

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo Текст: Денис Тельманов2574 прочтения 2 дня назад Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку Марин Ле Пен, сравнив обвинения против нее с делом Трампа, что может повлиять на ее участие в президентской гонке.