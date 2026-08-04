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«Балтика» поборется с «Зенитом», «Спартак» обыграет «Оренбург», а ЦСКА не уступит в дерби. Экспресс на Кубок России

«Балтика» поборется с «Зенитом», «Спартак» обыграет «Оренбург», а ЦСКА не уступит в дерби. Экспресс на Кубок России

Ставим с коэффициентом 5.39.Среди недели пройдет первый раунд группового этапа Кубка России. «Спартак» начнет защиту титула матчем с «Оренбургом», «Локомотив» в столичном дерби сыграет с ЦСКА, а «Зенит» дома примет «Балтику».

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