«Балтика» поборется с «Зенитом», «Спартак» обыграет «Оренбург», а ЦСКА не уступит в дерби. Экспресс на Кубок России

Ставим с коэффициентом 5.39.Среди недели пройдет первый раунд группового этапа Кубка России. «Спартак» начнет защиту титула матчем с «Оренбургом», «Локомотив» в столичном дерби сыграет с ЦСКА, а «Зенит» дома примет «Балтику».
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