Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране — теперь к полезному почину присоединяются власти ЯНАО. Как следует из соответствующего проекта постановления губернатора округа Дмитрия Артюхова, мигрантам в регионе запретят работать в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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