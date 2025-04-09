Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Еще один еб... растет!!! Естественный отбор францюватых НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!Украинская перемо...
  • Сергей Андросов
    Это идиотизм?США обладают «ору...
  • Гарий Щерба
    НИЧЕГО , у них ещё   ВПЕРЕДИ НАШИ 90-ые и  НАДЕЮСЬ РАЗВАЛ США  по  ШТАТАМ .... =====  ,,  Всего  ХОРОШЕГО , НАИЛУЧШЕГ...Американцы перешл...

Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране — теперь к полезному почину присоединяются власти ЯНАО. Как следует из соответствующего проекта постановления губернатора округа Дмитрия Артюхова, мигрантам в регионе запретят работать в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Еще бы неработающих высылали, а работодателей, дающих фиктивные справки о приеме на работу банкротили штрафами!
Ответить
17 час.
наверх