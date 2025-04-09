Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране — теперь к полезному почину присоединяются власти ЯНАО. Как следует из соответствующего проекта постановления губернатора округа Дмитрия Артюхова, мигрантам в регионе запретят работать в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.