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Депутат Рады: СБУ возбудила дело после утечки слов Буданова о переговорах

Депутат Рады: СБУ возбудила дело после утечки слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила и расследует уголовное дело после утечки в СМИ высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Украины к лету.

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