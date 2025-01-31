Депутат Рады: СБУ возбудила дело после утечки слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила и расследует уголовное дело после утечки в СМИ высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Украины к лету.