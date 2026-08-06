Академия с творческими встречами и мастер-классами пройдет в рамках фестиваля «Выше звука»

В Черкесске в рамках V юбилейного Фестиваля музыки и науки «Выше звука» продет академия с творческими встречами и различными мастер-классами, рассказала руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Александрова.
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