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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. Академия у «Зенита» очень сильная». Агент Стипиди о тренере

«Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. Академия у «Зенита» очень сильная». Агент Стипиди о тренере

«Пока Семак является главным тренером «Зенита», там всегда будет делаться ставка на латиноамериканцев, преимущественно на бразильцев.

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