Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Maxim
    Мигропутатов отозвать через Госуслуги, отчёт о голосованиях поимённо вывесить на сайте..ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН"...
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«[censored] ... Государственная».

«[censored] ... Государственная».

Скандал у нас, друзья. На Петербургском международном юридическом Форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ярко выступил в дискуссии, посвящённой миграционному законодательству.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
И кто тебе поверит этой враньё?
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18 час.
A
Air
Так вот, кто оказывается лоббирует и завозит стадами, дикую, неконтролируемую властями азиатскую  орду все эти годы в Россию!!! Вот оказывается,  кто  нас  с вами- Коренной народ России, держит за лохов!!! Эта ГосДура (Госдума) и есть  оказывается самый страшный, внутренний враг России!!! Как и в 1917 году, продажное Временное правительство в угоду англожидам англии и сша, предало Царя-батюшку, Русский Народ,  Россию и учинила кровавый, жидовской переворот с последующим убийством Батюшки-царя и всей его семьи!!! Эта продажная  ГосДура и есть самый страшный внутренний враг России, 5-я колонна внутренних врагов России!!! Немедленно арестовать всю эту Госдуру  и начать следствие через Военную прокуратуру, СК и ФСБ!!! Я  думаю сразу станет очевидным в чьих интересах работали эти иуды из ГосДуры, и куда ведут ихние следы и связи!!!И сколько у них паспортов, счетов, объектов недвижимости за границей и где находятся ихние отпрыски и члены ихних семей???
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16 час.
Maxim
древние афиняне, скорее, назвали бы британскую и американскую политические системы олигархическими
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12 час.

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