«[censored] ... Государственная».

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Так вот, кто оказывается лоббирует и завозит стадами, дикую, неконтролируемую властями азиатскую орду все эти годы в Россию!!! Вот оказывается, кто нас с вами- Коренной народ России, держит за лохов!!! Эта ГосДура (Госдума) и есть оказывается самый страшный, внутренний враг России!!! Как и в 1917 году, продажное Временное правительство в угоду англожидам англии и сша, предало Царя-батюшку, Русский Народ, Россию и учинила кровавый, жидовской переворот с последующим убийством Батюшки-царя и всей его семьи!!! Эта продажная ГосДура и есть самый страшный внутренний враг России, 5-я колонна внутренних врагов России!!! Немедленно арестовать всю эту Госдуру и начать следствие через Военную прокуратуру, СК и ФСБ!!! Я думаю сразу станет очевидным в чьих интересах работали эти иуды из ГосДуры, и куда ведут ихние следы и связи!!!И сколько у них паспортов, счетов, объектов недвижимости за границей и где находятся ихние отпрыски и члены ихних семей???