Всего в небе над полуостровом замечены и ликвидированы 17 украинских беспилотников. 11 из них упали в Черное море.
Крым оказался под ударом украинских беспилотников: началась эвакуация населения
Комментарии
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А
Андрей
Стиреть с лица земли Киев
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12 час.
СМ
Сергей Матвеенко
Ну чего мы так церемонимся с Зеленским и компанией наркоманов?! Уничтожить без сожаления!!!
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10 час.
И
Игорь
Что это за заголовок, автор?!!! "Крым оказался под ударом украинских беспилотников: началась эвакуация населения" Это для чего так пишеться?!!! Что бы сеять панику и страх, или Пропагандировать "мощь" ВСУ?!!! Что столько дронов ВСУ, что всё население Крыма эвакуируют?!!! А не население ближайших домов к скаду боеприпасов?!!! Судя по заголовку началась эвакуация Крыма! Нужно автора проверить, кто он?!!!
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8 час.
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