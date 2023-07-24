Ну чего мы так церемонимся с Зеленским и компанией наркоманов?! Уничтожить без сожаления!!!

И

Игорь

Что это за заголовок, автор?!!! "Крым оказался под ударом украинских беспилотников: началась эвакуация населения" Это для чего так пишеться?!!! Что бы сеять панику и страх, или Пропагандировать "мощь" ВСУ?!!! Что столько дронов ВСУ, что всё население Крыма эвакуируют?!!! А не население ближайших домов к скаду боеприпасов?!!! Судя по заголовку началась эвакуация Крыма! Нужно автора проверить, кто он?!!!