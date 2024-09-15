Инспектор ГИБДД, сбивший детей в Подмосковье, согласился оплатить лечение

СМИ выяснил, что в тот вечер двое братьев и их друг гуляли с матерью после занятий в детском саду. Семья остановилась на площадке, где дети какое-то время играли, а потом вдруг решили самовольно перейти на другую сторону улицы навстречу приятелям.