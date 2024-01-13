Авиаудары по Йемену не повлияли на боеспособность повстанцев-хуситов

САНА (ИА Реалист). Представитель йеменских хуситов Мохаммед Абдулсалам сообщил Reuters, что удары США по Йемену, в том числе и атака на военную базу в Сане, совершенная утром 13 января, не оказали существенного влияния на боевые возможности йеменского сопротивления.